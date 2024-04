Comissão Europeia propõe elevar tarifas alfandegárias de grãos russos

A medida, segundo Von der Leyen, "evitará que o grão russo desestabilize o mercado da UE" e impedirá que a Rússia "use a receita com a exportação" destes produtos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou, nesta quinta-feira (21), uma proposta para aumentar as tarifas alfandegárias dos cereais russos, horas depois de uma dura queixa do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky.

Segundo as normas da Organização Mundial do Comércio, até agora, as importações agrícolas russas estavam isentas dos direitos de importação da UE.

