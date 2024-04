Com 2 de Retegui, Itália vence Venezuela em amistoso nos EUA

No primeiro confronto entre ambas as seleções, a Itália venceu a Venezuela por 2 a 1 nesta quinta-feira (21), em Fort Lauderdale (Flórida, Estados Unidos), com dois gols de Mateo Retegui, atacante nascido na Argentina.

Retegui, que no ano passado se transferiu do Boca Juniors para o Genoa, marcou nos minutos 40 e 81, enquanto o atacante Darwin Machís chegou a empatar para a seleção venezuelana (43').

A equipe sul-americana, que contou com a maioria dos torcedores no Chase Stadium, casa do Inter Miami de Lionel Messi, teve grandes chances de sair com a vitória.