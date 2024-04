Chefe da ONU lamenta obstáculos a eleições na Venezuela

O porta-voz referiu-se em particular ao acordo assinado em Barbados entre o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição para rever a inabilitação de líderes opositores, em uma negociação mediada pela Noruega, na qual os Estados Unidos tiveram um papel importante.

Apesar da sua inabilitação, a líder da organização Vente Venezuela é a grande favorita nas pesquisas, que lhe dão até 72% de aceitação frente a Maduro, que busca o terceiro mandato.

A vice-presidente Delcy Rodríguez reagiu no X (antigo Twitter) à declaração do porta-voz de Guterres, lamentando que o mesmo "despreze as ameaças internas e externas contra o povo venezuelano. A Venezuela seguirá seu caminho em defesa da democracia, paz e felicidade do povo."

Sete colaboradores de María Corina foram presos nos últimos dias e o Ministério Público emitiu outros sete mandados de prisão.