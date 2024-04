Blinken acredita ainda 'ser possível' trégua entre Israel e Hamas em Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse, nesta quinta-feira (21), que "as brechas estão se aproximando" nos diálogos em curso no Catar com vistas a um cessar-fogo entre Israel e Hamas em Gaza e a libertação dos reféns israelenses retidos no território palestino.

Os Estados Unidos "continuam a pressionar por um acordo em Doha", disse Blinken durante coletiva de imprensa no Cairo, acrescentando que "é difícil chegar lá, mas acredito que ainda é possível".