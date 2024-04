Alvo de mandado de prisão, opositora de Maduro diz que 'liberdade na Venezuela vem'

A braço direito da opositora venezuelana María Corina Machado denunciou, nesta quinta-feira (21), que o governo do presidente Nicolás Maduro "age a partir da mentira e da repressão" ao pedir sua prisão por suposta conspiração.

Magalli Meda tem um mandado de prisão pelo suposto planejamento de "ações desestabilizadoras", emitido um dia antes do início do processo de inscrição para as eleições de 28 de julho, nas quais Maduro busca um terceiro mandato de seis anos.

Meda, de fato, era cogitada como alternativa a Machado, que está inabilitada por 15 anos e não poderá ser candidata.