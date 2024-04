'À beira do abismo', Igreja Católica polonesa ignora sinais de alerta

Wojda, de 67 anos, considerado "um homem da continuidade", assume as suas funções pouco depois de o papa Francisco destituir dois bispos poloneses acusados de terem ocultado agressões sexuais por parte de padres contra menores de idade.

A eleição, na semana passada, do arcebispo Tadeusz Wojda como presidente da Conferência Episcopal Católica da Polônia, conhecido sobretudo por suas declarações contra a comunidade LGBTQIA+, não pressagia uma mudança de atitude, afirmam os observadores.

A outrora poderosa Igreja Católica da Polônia vê missas e seminários cada vez mais vazios e a sua autoridade moral em declínio. Os analistas afirmam que a instituição está "à beira do abismo", mas a sua hierarquia parece ignorá-lo.

A nomeação de Wojda mostra que "os bispos poloneses não estão conscientes do momento em que a Igreja se encontra" no país, disse à AFP Ignacy Dudkiewicz, comentarista do jornal católico de esquerda Magazyn Kontakt.

Não faltam sinais de alerta.

O número de poloneses que se declaram católicos caiu em 10 anos de 88% para 71%, segundo o censo de 2021. E apenas um terço deles assiste à missa dominical, um mínimo desde 1980, indica o Instituto de Estatística da Igreja Católica.