Wall Street fecha com recordes depois de Fed manter previsão de cortes nos juros

A bolsa de Nova York comemorou com recordes nesta quarta-feira (20) a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de manter a previsão de reduzir três vezes sua taxa de juros de referência este ano, embora tenha mantido as taxas altas e sem mudanças.

Os três índices fecharam com recordes após um ganho de 1,03% para o Dow Jones, que encerrou em 39.512,13 pontos; de 1,25% para o Nasdaq, que ficou em 16.369,41 unidades, e de 0,89% para o S&P 500, que subiu para 5.224,62.

O mercado se concentrou no fim da reunião de política monetária do Federal Reserve e no discurso de seu presidente, Jerome Powell.