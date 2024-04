UE lança plano para usar fundos russos congelados e Kremlin reage com indignação

A UE apresentou, nesta quarta-feira (20), um plano para usar os juros gerados pelos ativos russos congelados no bloco para comprar armas da Ucrânia, e o governo russo reagiu com indignação, alertando para ações judiciais "durante décadas".

Entretanto, as autoridades europeias estão confiantes de que o plano é seguro do ponto de vista jurídico porque se limita aos lucros gerados pelos fundos russos congelados e não afeta os próprios fundos.

Segundo fontes europeias, o uso dos lucros permitiria obter entre 2,5 e 3 bilhões de euros (entre 2,7 e 3,2 bilhões de dólares ou 13,5 e 16,1 bilhões de reais) por ano, em benefício da Ucrânia.

Especialistas da UE estimam que, como resultado das sanções aplicadas à Rússia pela invasão da Ucrânia, cerca de 210 bilhões de euros (quase 230 bilhões de dólares ou 1,15 trilhão de reais) estão congelados nos bancos europeus.

A proposta estabelece que 90% dos recursos apreendidos irão para o Fundo Europeu de Apoio à Paz (FEP), que financia a compra de armas para a Ucrânia.

Os 10% restantes iriam para o orçamento da UE para "fortalecer as capacidades da indústria de defesa ucraniana".

As alternativas ao uso de fundos russos congelados arrastam-se há mais de um ano e, nesta controvérsia, vários países do bloco manifestaram preocupação com o precedente que poderia criar nos mercados financeiros e com as repercussões jurídicas que geraria.