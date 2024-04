Susie Wolff, diretora da F1 Academy, apresenta queixa contra FIA

Susie Wolff, diretora da F1 Academy reservada a pilotos mulheres e esposa do chefe da equipe Mercedes de Fórmula 1, anunciou nesta quarta-feira (20) que apresentou queixa contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) pela investigação que foi aberta contra ela no final do ano passado.

Susie e Toto Wolff foram alvo de investigações abertas pela FIA para determinar se estavam no centro de um potencial conflito de interesses. Dois dias depois de anunciar esse procedimento, a FIA indicou no início de dezembro que estava encerrando o caso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa Formula One, que administra o campeonato mundial de Fórmula 1, e a Mercedes, que rejeitou categoricamente as acusações feitas contra o casal Wolff, se mostraram insatisfeitas com a forma como a FIA tratou o assunto.