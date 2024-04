Sudão enfrenta uma das piores crises humanitárias já registradas

"De qualquer ponto de vista - da magnitude das necessidades humanitárias, da quantidade de pessoas deslocadas e ameaçadas pela fome -, o Sudão é um dos piores desastres humanitários já vistos", declarou diante do Conselho de Segurança nesta quarta-feira (20) Edem Wosornu, em nome do secretário do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha, na sigla em inglês), Martin Griffiths.

Os combates, iniciados em 15 de abril de 2023 entre o exército do general Abdel Fattah al-Burhane e as Forças de Apoio Rápido (FAR) do general Mohammed Hamdane Daglo, ex-número dois do governo, deixaram milhares de mortos e mais de oito milhões de deslocados, segundo a ONU.

No início de março, o Conselho de Segurança pediu um cessar-fogo "imediato" durante o Ramadã e acesso irrestrito à ajuda humanitária. Mas "desde então, lamento dizer que não houve grandes avanços no terreno", alertou Edem Wosornu.

Quase 18 milhões de sudaneses enfrentam grave insegurança alimentar (fase 3 ou superior na escala de classificação de insegurança alimentar da IPC, que tem 5 fases), um número recorde para este período de colheita - 10 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. Atualmente, mais de 730.000 crianças sofrem de desnutrição aguda.