Soldados estrangeiros contam que foram para a guerra enganados pela Rússia

Todos afirmaram que falavam por vontade própria, mas estavam cercados por homens com os rostos cobertos.

Um cubano de 35 anos disse que respondeu a uma publicação no Facebook que oferecia trabalho no setor de construção na Rússia. "Não achei que iria para a guerra", disse.

Com lágrimas nos olhos, um homem da Serra Leoa disse que pagou a um recrutador e viajou à Rússia com a esperança de encontrar "um bom trabalho", mas não percebeu quando assinou um contrato em russo com as forças do Kremlin.