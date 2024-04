Seleções têm últimos testes antes de definir listas para Eurocopa e Copa América

As principais seleções da Europa e da América do Sul aproveitarão a janela de jogos internacionais de março, entre esta quinta e terça-feira da próxima semana, para realizar os últimos testes importantes antes da Eurocopa e da Copa América. Os treinadores poderão realizar seus ensaios nesses duelos amistosos, dos dois lados do Atlântico, para definir as listas de convocados para essas competições, que acontecerão de meados de junho a meados de julho na Alemanha e nos Estados Unidos, respectivamente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para um dos técnicos será uma janela especial: Dorival Júnior, substituto de Fernando Diniz, fará sua estreia no comando da Seleção Brasileira com dois duelos difíceis, contra Inglaterra e Espanha. Em relação à lista anunciada no dia 1º de março, o Brasil teve que fazer alterações devido a diversas lesões. Os goleiros Ederson, Marquinhos, Gabriel Martinelli, Casemiro e Gabriel Magalhães foram cortados, o que complica a tarefa do treinador, que antes teve que excluir outras lesionados importantes, como o goleiro Alisson Becker e o astro Neymar.

"Quero deixar claro que nenhuma reformulação pode ser feita de maneira radical. Tem que ser contínua e pautada no reconhecimento do que os atletas fizeram em anos e mereceram", disse Dorival no início do mês. O primeiro teste será no sábado, em Wembley, contra a Inglaterra, antes de visitar a Espanha, no Santiago Bernabéu, na terça-feira. Este amistoso foi organizado, após um acordo entre as federações brasileira e espanhola em junho passado, como uma partida dedicada à luta anti-racista, em resposta aos episódios de insultos racistas sofridos por um dos destaques da Seleção, o atacante Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid. A Espanha já terá jogado contra um sul-americano nesta janela de março, já que na sexta-feira enfrenta a Colômbia em Londres, que também jogará na capital espanhola na terça-feira, dia 26, no seu caso num amistoso contra a Romênia.

Não só Brasil e Colômbia jogarão na Espanha. O Uruguai enfrentará a seleção regional do País Basco em um amistoso no sábado, três dias antes de enfrentar a Costa do Marfim em Lens, na França.