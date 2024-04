Rússia rebate críticas do COI contra seus 'Jogos da Amizade'

A Rússia apresentou, nesta quarta-feira (20), todo o seu arsenal de críticas ao Comitê Olímpico Internacional (COI), entidade que acusou de "discriminação", "neonazismo" e "intimidação", um dia depois deste órgão ter acusado Moscou de "politizar o esporte" por promover os "Jogos da Amizade" para rivalizar com os Jogos Olímpicos. O COI anunciou, na terça-feira, que atletas russos e bielorrussos, obrigados a competir em Paris-2024 sob bandeira neutra, não poderão desfilar durante a cerimônia de abertura no dia 26 de julho na capital francesa, uma nova restrição imposta devido à invasão do Exército russo, com a cumplicidade de Belarus, na Ucrânia há mais de dois anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O órgão olímpico também criticou duramente a decisão de Moscou de promover os "Jogos da Amizade" em resposta às sanções impostas e previstas para setembro.

O Kremlin e a diplomacia russa, que sempre descrevem qualquer restrição ou sanção contra o país como "russofobia", não demoraram a criticar o COI. Ao denunciar que o COI pretende sancionar os atletas que possam participar nos "Jogos da Amizade", a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, foi particularmente virulenta. "As decisões do COI são ilegais, injustas e inaceitáveis. Estamos escandalizados com as condições discriminatórias sem precedentes impostas pelo Comitê Olímpico Internacional aos atletas russos", declarou em coletiva de imprensa.