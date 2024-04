Relatório encontra 'áreas críticas' na neutralidade da agência da ONU para palestinos

Israel acusou 12 de seus 30 mil funcionários de estarem associados ao ataque do grupo islamista Hamas em solo israelense no dia 7 de outubro, no qual morreram 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais.

O grupo apresentou seu relatório provisório à Guterres esta semana, considerando que "um número significativo de mecanismos e procedimentos para garantir o respeito do princípio humanitário de neutralidade" já estão em andamento na UNRWA, afirmou, nesta quarta-feira (20), Florencia Soto Nino, uma das porta-vozes do secretário-geral da ONU.

O relatório final está previsto para 20 de abril, embora não deva ser divulgado publicamente.

Especialistas do Instituto Raoul Wallenberg na Suécia, do Instituto Chr. Michelsen na Noruega e da UNRWA participam do comitê de investigação.

Após as acusações de Israel, 15 países - incluindo Estados Unidos, seu principal doador - anunciaram a suspensão do financiamento da UNRWA, uma agência considerada insubstituível na situação crítica em Gaza, onde a ofensiva israelense matou quase 32.000 pessoas, a maioria crianças e mulheres, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

Desde então, diversos países anunciaram a retomada da sua parcela de financiamento, incluindo Canadá, Austrália e Suécia.

