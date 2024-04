Primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar renuncia

"Renuncio à presidência e à direção do (partido de centro-direita) Fine Gael e renunciarei como primeiro-ministro assim que meu sucessor possa assumir o cargo", afirmou em Dublin.

O político de 45 anos, visivelmente emocionado, alegou motivos "tanto pessoais como políticos" ao anunciar a saída, em uma declaração à imprensa, um ano antes da data prevista para as próximas eleições.

Entre 2020 e 2022 ele cedeu o posto a Micheal Martin, líder do outro partido que integra a coalizão, Fianna Fáil, que atualmente é ministro das Relações Exteriores.

"Eu tive o privilégio de ocupar cargos públicos durante 20 anos, 13 deles no governo e sete como líder do meu partido, a maior parte como primeiro-ministro deste grande país", disse Leo Varadkar.

No entanto, ele admitiu que "depois de sete anos no cargo (à frente do seu partido), já não tenho a impressão de ser a pessoa adequada para o cargo".

"Os políticos são seres humanos e têm seus limites", acrescentou. "Fazemos tudo até não aguentar mais e temos que virar a página", explicou.

A saída de Varadkar acontece após o fracasso do referendo de 8 de março, proposto pelo governo, para modificar as referências às mulheres e à família na Constituição, redigida em 1937.

A primeira pergunta da consulta popular propôs a ampliação do conceito de família para estendê-lo além da base do casamento, incluindo "relações duradouras", como casais que não são casados oficialmente e seus filhos.

Porém, 67,69% dos eleitores votaram "Não" para esta primeira pergunta.