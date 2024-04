Presidente do Vietnã renuncia em meio a escândalo de corrupção

A Agência de Notícias do Vietnã (VNA) afirmou que Thuong, 53 anos, se declarou culpado de "violações e deficiências" e que o comitê central do governante Partido Comunista aceitou a renúncia.

O presidente do Vietnã, Vo Van Thuong, renunciou ao cargo nesta quarta-feira (20), depois de passar apenas um ano no cargo, em meio a um amplo expurgo anticorrupção no país, informou a imprensa estatal.

A agência acrescentou que Thuong é responsável pela violação de "regulamentos" que não foram especificados e que não deu um bom exemplo como chefe de Estado.

"As violações e deficiências do camarada Vo Van Thuong causaram uma opinião pública negativa, afetando a reputação do Partido, do Estado e dele próprio", acrescentou a VNA.

Thuong assumiu o cargo em 2 de março do ano passado, após a repentina renúncia do então presidente Nguyen Xuan Phuc, algo incomum no Vietnã, onde as transições são planejadas de maneira cuidadosa.