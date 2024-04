ONU acusa Rússia de semear o 'medo' e eliminar a 'identidade ucraniana' nas áreas ocupadas

A Rússia cria um "clima de medo" nas áreas ocupadas da Ucrânia, onde as suas forças realizam "detenções arbitrárias", "tortura" e tentam suprimir a identidade ucraniana, especialmente entre as crianças, anunciou a ONU em um relatório publicado nesta quarta-feira (20).

"A Rússia cria um clima de medo constante nas áreas ocupadas da Ucrânia, cometendo violações em grande escala do direito internacional humanitário e dos direitos humanos", segundo o relatório citado em uma declaração do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e baseado em 2.300 entrevistas com vítimas e testemunhas.

A Rússia "impõe a língua, a cidadania, as leis, o sistema judicial e os programas educacionais russos, ao mesmo tempo que suprime expressões da cultura e identidade ucranianas", afirma.