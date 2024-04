Mural de Banksy em Londres é protegido por cercas após ser danificado

Um mural reivindicado por Banksy foi parcialmente danificado com tinta branca no norte de Londres, o que levou as autoridades locais a tomarem medidas de proteção nesta quarta-feira (20).

O famoso artista de rua compartilhou no Instagram na segunda-feira um mural com tinta verde sobre uma parede branca, representando a folhagem de uma árvore com galhos nus localizada bem na frente. No canto da parede, um personagem aparece equipado com um extintor de incêndio.

Dois dias depois, a obra foi atacada com tinta branca, o que despertou a "tristeza" pelo fato de ter sido "desfigurada", declarou um um porta-voz do bairro londrino de Islington, onde está localizada esta composição.