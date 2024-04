Macron promoverá desenvolvimento respeitoso da Amazônia em visita ao Brasil

Macron visitará o Parque Amazônico da Guiana, na zona fronteiriça, para discutir sua valorização e se reunir com militares que participam, junto com o Exército brasileiro, no combate ao garimpo ilegal de ouro.

O giro será de segunda a quinta-feira, com os dois primeiros dias na Guiana, um departamento ultramarino francês fronteiriço com o estado do Amapá.

"Nos recusamos a escolher entre a proteção das florestas tropicais e o desenvolvimento econômico", insistiu a Presidência francesa, sublinhando que os dois temas não são "incompatíveis".

Macron iniciará a visita brasileira do giro na quarta-feira em Belém, no Pará, na foz do rio Amazonas, onde terá um primeiro encontro com Lula para tratar dos desafios florestais, que se intensificaram com o aumento do desmatamento durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os dois presidentes abordarão o lançamento de "iniciativas estruturantes" em matéria de "bioeconomia, questões de biodiversidade e os grandes desafios da transição ecológica", precisou o Palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa.