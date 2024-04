Luís Montenegro, líder da direita, nomeado primeiro-ministro de Portugal

O candidato da Aliança Democrática (AD) apresentará na próxima quarta-feira a composição de seu governo, que assumirá funções em 2 de abril, disse em breve declaração à imprensa após se reunir com o presidente português, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa.

Este advogado de formação e parlamentar de 51 anos assume o lugar do socialista António Costa, que estava no poder desde o final de 2015.

O líder de direita moderada, Luís Montenegro, foi nomeado primeiro-ministro de Portugal na madrugada desta quinta-feira (21, noite de quarta em Brasília), após a vitória nas eleições legislativas de 10 de março, mas terá que governar em minoria, negociando com a extrema direita.

O encontro marcou o fim do processo de consultas iniciado pelo chefe de Estado com os partidos com representação parlamentar antes de convidar o vencedor das eleições a formar o novo governo.

Os resultados completos, anunciados em paralelo, mostraram que a AD obteve uma vantagem muito apertada sobre o Partido Socialista (PS).

A formação de Montenegro conquistou 28,8% dos votos e 80 deputados de um total de 230. Ficou aquém dos 116 necessários para obter maioria absoluta, mas seu líder afirmou estar preparado para governar em minoria.