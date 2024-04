Icônico mercado flutuante de Curaçao renasce após reabertura de fronteira com a Venezuela

"Temos o melhor do melhor", disse um dos vendedores a uma habitante da ilha, sobre os abacates.

Quatro gerações dos Cordero têm atravessado 100 km de mar entre a Venezuela e Curaçao para vender frutas e verduras no emblemático mercado flutuante de Willemstad, que se recupera nos últimos meses após quatro anos de fronteiras fechadas.

Como seu pai, seu avô e bisavô, René ganha a vida neste turístico mercado ao lado de construções coloridas em estilo colonial e das praias de Willemstad.

As fronteiras da Venezuela com Curaçao, Aruba e Bonaire, ilhas caribenhas pertencentes ao Reino dos Países Baixos como autônomas, foram fechadas por ordem do governo de Nicolás Maduro em 2019 e reabertas em abril de 2023.

Curaçao recebeu alimentos e medicamentos enviados pelos Estados Unidos como "ajuda humanitária" solicitada pelo líder da oposição Juan Guaidó, então reconhecido como "presidente interino" da Venezuela pela Casa Branca, em uma tentativa fracassada de afastar Maduro.