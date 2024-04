Honduras ratifica tratado de fronteira com a Nicarágua rejeitado por El Salvador

O Congresso de Honduras ratificou um tratado com a Nicarágua sobre os limites no conflituoso golfo de Fonseca, no oceano Pacífico, assinado em 2021 e rejeitado por El Salvador, informou um deputado nesta quarta-feira (20).

Esse golfo sempre foi foco de disputas entre os três países costeiros, que tiveram inclusive conflitos armados por questões de demarcação de fronteiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O tratado de fronteira assinado com a Nicarágua foi ratificado por unanimidade ontem à noite" (terça-feira), disse à AFP o deputado oficial Bartolo Fuentes, acrescentando que a votação foi feita "a portas fechadas por um protocolo" do Congresso.