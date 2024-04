Federal Reserve dos EUA mantém juros e expectativa de cortes este ano

O Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve, nesta quarta-feira (20), os juros na faixa de 5,25% a 5,50%, e informou que mantém a expectativa de realizar três cortes ainda este ano. Manter os juros altos permite aos membros do Comitê de Política Monetária (FOMC) "avaliar cuidadosamente os dados que chegam, a evolução das perspectivas, e o balanço de riscos", informou o organismo em um comunicado após dois dias de reunião. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O presidente do Fed, Jerome Powell, reiterou em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira que a inflação nos Estados Unidos segue "alta demais".

E embora o aumento dos preços tenha desacelerado e o mercado de trabalho continue forte, "os esforços atuais para reduzir" essa inflação "não são garantia de sucesso", acrescentou com prudência. A inflação moderou-se no âmbito da política monetária de juros altos, promovida pelo Fed para a maior economia mundial. Juros altos encarecem o crédito, desestimulando, assim, o consumo e o investimento, o que permite reduzir as pressões sobre os preços.

A inflação nos Estados Unidos chegou a alcançar 9,1% em junho de 2022 e a queda do índice no contexto da política monetária restritiva adotada pelo banco central não levou a economia a uma recessão ou a um aumento relevante do desemprego. Desde esses picos, o índice de inflação PCE, o mais seguido pelo Fed, se moderou para 2,4% na medição de 12 meses até janeiro, em comparação com 2,6% do dado de dezembro. No entanto, este ano, a inflação ganhou um pequeno impulso e o mercado temia que o banco central resolvesse reduzir sua expectativa de cortes nas taxas de juros, o que por fim não ocorreu. Wall Street comemorou com recordes a decisão do Federal Reserve. Os três índices fecharam em máximas históricas após um ganho de 1,03% para o Dow Jones, que terminou em 39.512,13 pontos; de 1,25% para o Nasdaq, que ficou em 16.369,41; e de 0,89% para o S&P 500, que subiu a 5.224,62.

Os membros do FOMC mantiveram os prognósticos para a inflação em geral, mas aumentaram sua previsão para a inflação subjacente, que exclui preços voláteis de alimentação e energia, para 2,6%. De todo modo, mantiveram a projeção para as taxas de juros para o fim de 2024 em uma faixa de 4,50% a 4,75%. Isto significa que esperam reduzir os juros em 0,75 ponto percentual no total no restante do ano.