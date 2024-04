EUA condena detenção de opositores na Venezuela e pede sua 'libertação imediata'

Os Estados Unidos condenam "as detenções arbitrárias e as ordens de prisão" emitidas contra opositores na Venezuela, afirmou, nesta quarta-feira (20), o chefe da diplomacia americana para a América Latina, Brian Nichols.

"Pedimos a libertação imediata destas pessoas e de todos os detidos injustamente", acrescentou em uma postagem na plataforma X, depois que as autoridades venezuelanas anunciaram a detenção de dois colaboradores da opositora María Corina Machado, a quem associaram com planos de "ações desestabilizadoras" com vistas às eleições presidenciais de julho.