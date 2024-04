Conselho da Europa pede que atletas de Rússia e Belarus não participem dos Jogos de Paris

A participação de russos e bielorrussos nos Jogos Olímpicos de Paris seria "um insulto para os atletas ucranianos", disse nesta quarta-feira (20) o presidente da assembleia parlamentar do Conselho da Europa, o grego Theodoros Rousopoulos.

Esta instituição de 46 países, que supervisa os direitos humanos no continente e não tem relação com a União Europeia, já havia pedido a exclusão dos dois países no ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, os atletas de Rússia e Belarus foram autorizados a participar dos Jogos sob bandeira neutra.