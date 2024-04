Casal palestino decide acampar nas ruínas de sua casa em Gaza

O casal demorou trinta anos para construir uma casa de cinco andares que as bombas israelenses destruíram em minutos.

Sobre as ruínas de sua casa destruída em Jabaliya, norte da Faixa de Gaza, os palestinos Um Nael e Saed decidiram construir um refúgio precário para permanecer em sua terra.

Um Nael e seu marido Saed Ismail foram deslocados pelo conflito. Voltaram após "a retirada dos israelenses" e ficaram "chocados" ao encontrarem sua casa no chão.

"Descobrimos que a casa inteira desabou, todos os cinco andares. Um dos andares era um estúdio equipado com câmeras, equipamentos e computadores. Está tudo sob os escombros", diz ela, sentada no abrigo aberto aos quatro ventos.

"Montamos um abrigo sobre os escombros. São as nossas memórias, a nossa casa, trabalhamos muito para construí-la. Ficamos aqui porque ir para onde? Não temos para onde ir. Todas as casas foram destruídas, mesmo que quiséssemos ficar com familiares, suas casas também estão destruídas".