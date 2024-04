Brasil, Emirados e Azerbaijão prometem metas mais rígidas contra emissões de CO2

Os próximos compromissos de descarbonização de Brasil, Emirados Árabes Unidos e Azerbaijão estarão em linha com os requisitos para limitar o aquecimento global a 1,5° C, anunciaram os três países nesta quarta-feira (20).

Um ponto-chave das negociações climáticas, a terceira onda de NDC, destinada a estabelecer metas específicas com vistas a 2035, deve ser concluída na COP30 em Belém, no fim de 2025.

"Sendo três países em desenvolvimento, que representam diferentes regiões do mundo, as presidências da COP28, da COP29 e da COP30 vão demonstrar seu compromisso, ao apresentar NDC alinhadas com o [objetivo de] 1,5° C", escreveu nesta quarta-feira esta inédita "troika de presidências".

No entanto, até agora as coisas avançaram pouco, segundo vários observadores.

Sua proporção de energia renovável se manteve estável (por volta de 15% a 17%) de 2011 a 2022, segundo esta NDC.

Para se manter no limite de 1,5° C, a nova onda de NDC "deverá incluir objetivos [...] que permitam reduzir as emissões em 43% até 2030" em relação a 2019, e em 60% até 2035, lembrou a troika.

No entanto, os compromissos atuais levam a uma redução de 2% das emissões até 2030, segundo a ONU. Estes compromissos colocam o planeta em uma trajetória de aquecimento que pode alcançar +2,9° C até 2100, em comparação com pelo menos +1,2° C na atualidade.