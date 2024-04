Blinken pressiona no Oriente Médio por difícil trégua entre Israel e Hamas

"Estávamos dormindo quando ouvimos uma grande explosão. Corremos para a área devastada e é como se tivesse sido atingida por um terremoto", contou à AFP Mahmud Abu Arar, um deslocado de Rafah, cidade no extremo sul de Gaza, onde se amontoam cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Cresce a preocupação internacional diante da ameaça de fome e do cada vez maior número de vítimas em Gaza, onde os bombardeios israelenses causaram 104 mortes nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo movimento islamista Hamas.

Perto dali, outros palestinos perguntam por seus entes queridos após os ataques. "Meus pais, meus filhos... Eu estava no trabalho, voltei e não os encontrei. Meu Deus", lamenta um deles.

A guerra começou em 7 de outubro com uma incursão de combatentes islamistas que mataram 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, de acordo com contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

Cem reféns foram trocados por 240 prisioneiros palestinos durante uma trégua de uma semana no final de novembro. Israel afirma que 130 seguem detidos em Gaza, dos quais 33 teriam morrido.