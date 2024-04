Barcelona e PSG vencem na ida das quartas de final da Champions feminina

O Barça abriu o placar aos 9 minutos por meio de uma jogadora norueguesa, Caroline Graham Hansen. Foi em um escanteio após o qual Patri Guijarro deu uma assistência para que a jogadora nórdica, que já marcou 25 gols nesta temporada, colocasse as visitantes na frente.

O Barcelona, atual campeão, venceu por 2 a 1 em sua visita ao norueguês Brann Bergen, nesta quarta-feira (20), no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões feminina, enquanto o Paris Saint-Germain venceu o Hacken na Suécia pelo mesmo placar.

O Brann, estreante nas quartas de final da Champions feminina, empatou através de Cecilie Kvamme aos 39 minutos, mas o Barcelona voltou a controlar a partida e foi recompensado com o gol de Salma Paralluelo aos 72 minutos, com um chute na área após receber de Aitana Bonmatí, vencedora da última Bola de Ouro.

As chances do Barcelona foram inúmeras e só a imprecisão nas conclusões impediu uma vitória maior. Numa delas Irene Paredes acertou o travessão quase no intervalo.

O Barça esteve nas últimas três finais da Liga dos Campeões e venceu duas delas (2021 e 2023), o que o torna o favorito e o adversário a ser batido.