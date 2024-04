Atlético-MG anuncia saída de Felipão

A duas semanas do início da fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético-MG anunciou a saída do técnico Luiz Felipe Scolari nesta quarta-feira (20).

"De forma consensual, clube e treinador acertaram o fim do vínculo", que era válido até dezembro, informou o 'Galo' em comunicado.

Segundo a imprensa, Felipão foi demitido porque parte da diretoria do clube estava insatisfeita com o rendimento da equipe e pela relação do treinador com a torcida.