Atacante congolês Yannick Bolasie assina com o Criciúma

O atacante congolês Yannick Bolasie vai jogar pelo Criciúma no seu retorno à primeira divisão, informou nesta quarta-feira (20) o clube catarinense. "Com contrato até o final de 2024, o atacante (...) terá sua primeira experiência fora do continente europeu no Tigre", afirmou a o Criciúma em um comunicado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O experiente ponta, de 34 anos, já treina com o grupo e a confirmação de sua contratação era esperada há semanas pela torcida do time.

Ele chega ao futebol brasileiro após uma movimentada carreira de mais de quinze anos na Europa, principalmente em times de diversas divisões da Inglaterra. Seu último time foi o Swansea, do País de Gales, que atualmente disputa a segunda divisão inglesa, de onde saiu em janeiro, após o término de seu curto contrato de dois meses. Ele assinou com os 'Swans' no final de novembro e jogou 401 minutos em doze partidas. Antes do Swansea se destacou no Crystal Palace (2012-16), com quem foi vice-campeão da Copa da Inglaterra de 2016.

Também jogou pelo Everton e Aston Villa, assim como pelo Sporting de Lisboa e Anderlecht da Bélgica, entre outros. Embora tenha nascido na cidade francesa de Lyon, Bolasie defende desde 2013 a República Democrática do Congo, país dos seus pais. Ele marcou nove gols e deu cinco assistências em 50 partidas pela sua seleção, incluindo amistosos, a Copa das Nações Africanas e as eliminatórias africanas para as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022. O atacante congolês será um dos trunfos do Criciúma em sua volta à primeira divisão do futebol brasileiro, onde não jogava desde 2014. O 'Tigre' conta com outros estrangeiros como o venezuelano Wilker Ángel, o peruano Miguel Trauco e o ítalo-brasileiro Éder. Enquanto espera a estreia no Brasileirão, que começa em meados de abril, o time disputa as semifinais do campeonato catarinense contra o Barra FC.