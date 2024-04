Taiwan reconhece a presença de tropas dos EUA em ilhas remotas, com foco em treinamento militar

Em meio ao aumento das tensões com a China, o ministro da Defesa de Taiwan, Chiu Kuo-cheng, deu pistas de que as tropas dos Estados Unidos têm treinado os militares taiwaneses em ilhas remotas que estariam na linha de frente de um conflito com o seu vizinho.

O ministro da Defesa não deu mais detalhes sobre a mobilização dos EUA, mas as ilhas periféricas incluem Kinmen, que fica 5 km a leste da cidade costeira chinesa de Xiamen e a mais de 160 km da ilha principal de Taiwan.

"Este intercâmbio serve para observação mútua, para identificar os problemas que temos e descobrir como melhorar e reconhecer os pontos fortes para que possamos aprender com eles", disse Chiu em resposta a perguntas sobre as tropas dos EUA nas ilhas periféricas de Taiwan.