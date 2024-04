Secretário-geral da ONU alarmado com relatos de massacres de civis em Mianmar

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou que está "alarmado" com os relatos de bombardeios aéreos contra comunidades do estado de Rakhine, onde os moradores afirmaram à AFP que mais de 20 pessoas morreram na segunda-feira.

O estado de Rakhine, na região oeste do país, é cenário de confrontos desde que o Exército Arakan (AA, na sigla em inglês) atacou as forças de segurança em novembro, acabando com um cessar-fogo que estava em vigor desde o golpe militar de 2021.

Guterres está "alarmado com os relatos de ataques aéreos contínuos por parte dos militares, incluindo hoje na localidade de Minbya, onde supostamente mataram e feriram muitos civis", disse um porta-voz do secretário-geral da ONU.