Onze estudantes morrem em acidente de trânsito no Quênia

Onze estudantes de uma universidade do Quênia morreram e outros 42 ficaram gravemente feridos em um acidente entre um ônibus e um caminhão no sudeste do país, na segunda-feira (18), informou a polícia.

O acidente ocorreu pouco antes das 18h00 (12h00 no horário de Brasília) na localidade de Maungu, a 360 quilômetros de Nairóbi, na principal rodovia do país que liga a capital à segunda maior cidade, Mombaça, na costa queniana.

O ônibus que transportava estudantes da Universidade Kenyatta, que seguia em direção a Mombassa, "contornou uma fila de veículos e como chovia muito escorregou", diz um relatório policial consultado pela AFP.