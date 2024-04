ONU aponta para 'alta probabilidade' de 2024 ser o ano mais quente da história

A agência da ONU, com sede em Genebra, também observou que a década que terminou em 2023 foi a mais quente desde o início das medições.

Há uma "alta probabilidade" de 2024 ser o ano mais quente de que há registros, depois que a década concluída em 2023 bateu um recorde de calor que empurra o planeta "à beira do abismo", alertou a ONU nesta terça-feira (19).

Além disso, houve vários recordes de níveis de gases de efeito estufa, temperaturas da superfície, temperatura e aumento do nível do mar e derretimento das geleiras.

"Não podemos dizer com certeza", mas "diria que há uma alta probabilidade de 2024 bater o recorde de 2023", declarou Omar Baddour, encarregado de monitoramento do clima da OMM, durante a apresentação do relatório.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que este relatório mostra que o planeta "está à beira do abismo".