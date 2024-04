Negociações prosseguem no Catar em busca de uma trégua em Gaza

Os mediadores entre Israel e Hamas prosseguiam nesta terça-feira (19) com os esforços para negociar uma trégua, após mais de cinco meses de uma guerra que devastou a Faixa de Gaza e deixou toda sua população sob a ameaça da fome. Prestes a iniciar, na quarta-feira, a sexta viagem ao Oriente Médio desde o início do conflito, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que toda a população de Gaza enfrenta "níveis severos de insegurança alimentar aguda". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "É a primeira vez que uma população inteira é classificada desta maneira", disse o secretário de Estado, baseado nos dados de um relatório publicado pela ONU na segunda-feira.

A viagem de Blinken a Arábia Saudita e Egito servirá para abordar as negociações sobre uma eventual trégua em Gaza, que nos últimos dias parecem ter avançado um pouco. Na semana passada, o Hamas apresentou uma nova proposta de acordo na qual aceitava um cessar-fogo de seis semanas, ao invés de uma trégua definitiva como exigia até então. Na segunda-feira, o diretor do serviço de inteligência israelense, David Barnea, visitou Doha para uma reunião com autoridades egípcias e o primeiro-ministro do Catar.

O chefe do Mossad deixou Doha nesta terça-feira, mas as negociações prosseguem entre as equipes técnicas para examinar os detalhes de um potencial acordo, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al Ansari. "Esperamos que uma contraproposta seja apresentada ao Hamas, mas esta não será a última etapa do processo", declarou. "Não penso que podemos dizer que estamos perto de um acordo. Estamos prudentemente otimistas porque as negociações foram retomadas, mas é muito cedo para anunciar um sucesso", afirmou. Os combates persistem na Faixa, onde as tropas israelenses prosseguiram com a operação iniciada na véspera contra o hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza. O Exército israelense afirmou na segunda-feira que "eliminou" mais de 40 "terroristas" dentro e nos arredores do complexo e que "mais de 200 supostos terroristas" foram detidos no hospital.

As informações obtidas pelos militares indicam que "dirigentes do Hamas" utilizavam o hospital, o maior da Faixa, que já havia sido alvo de um ataque israelense em 15 de novembro. O Ministério da Saúde do Hamas informou nesta terça-feira que "dezenas de mártires e feridos" foram observados nos arredores do hospital, assim como em dois bairros da cidade. Desde o início da guerra, os hospitais de Gaza são alvos recorrentes do Exército israelense, que acusa o movimento islamista Hamas de usar civis como escudos humanos.