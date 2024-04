Lyon e Chelsea vencem e ficam mais perto das semifinais da Champions feminina

O triunfo desta terça-feira em Lisboa veio com uma virada: Andreia Faria abriu o placar para o time português aos 43 minutos, mas a equipe francesa reagiu no segundo tempo, com gols de Delphine Cascarino (63') e da alemã Sara Däbritz (79').

A rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões feminina será concluída nesta quarta-feira.

O Paris Saint-Germain visitará o sueco Häcken, em Gotemburgo, antes do Barcelona, atual campeão, enfrentar o norueguês Brann, também fora de casa, em Bergen.

O Barça disputou as últimas três finais do torneio e venceu duas delas (2021 e 2023), o que o coloca como o grande time a ser batido, com um elenco que conta com jogadoras campeãs mundiais pela Espanha, entre elas a vencedora da Bola de Ouro Aitana Bonmatí (2023) e Alexia Putellas (2021 e 2022).

-- Jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões feminina (horário de Brasília):