Jogo contra Sabalenka em Miami será "incômodo", diz sua amiga Paula Badosa

A espanhola Paula Badosa disse nesta terça-feira (19) que o seu jogo da segunda fase do Miami Open contra a amiga Aryna Sabalenka, cujo namorado morreu na segunda-feira, será um jogo "incômodo".

Badosa derrotou Simona Halep na primeira rodada do torneio da Flórida nesta terça e terá que enfrentar a bielorrussa, que continua inscrita na competição apesar da morte do namorado, o ex-jogador de hóquei no gelo da NHL Konstantin Koltsov, no que a polícia classificou como "provável suicídio".

A espanhola, amiga muito próxima de Sabalenka, disse que conversou com a bielorrussa depois que a morte de Koltsov foi divulgada.