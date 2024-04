Francesco Acerbi é investigado por suposta ofensa racista a Juan Jesus

A Liga Italiana de Futebol anunciou nesta terça-feira (19) a abertura de uma investigação contra o jogador da Inter de Milão Francesco Acerbi por supostos insultos racistas ao defensor brasileiro do Napoli Juan Jesus.

"Após ter conhecimento da súmula da arbitragem, o juiz desportivo considera necessário que o procurador da federação investigue com o objetivo de esclarecer o ocorrido entre o jogador do Napoli Juan Jesus e o da Inter de Milão Francesco Acerbi, em referência às supostas expressões de discriminação racial proferidas por este último", afirmou a Liga Italiana em comunicado.

Após a partida entre as duas equipes no último domingo (17), que terminou empatada em 1 a 1, o defensor brasileiro declarou que Acerbi "ultrapassou a linha", mas que ambos se resolveram ainda no gramado.