Ex-ministro do petróleo venezuelano, desaparecido há um ano na névoa da corrupção

Um ano após o escândalo de corrupção na Venezuela que levou à sua renúncia, o poderoso ex-ministro do Petróleo Tareck El Aissami está desaparecido da vida pública. Onde está? Está sendo investigado? Estas são perguntas sem resposta do hermético chavismo dominante.

O que se sabe é que seus dias como homem de confiança do presidente Nicolás Maduro, de quem foi vice-presidente (2017-2018), e de seu antecessor Hugo Chávez, ficaram para trás.

El Aissami, sancionado pelos Estados Unidos, renunciou em 20 de março de 2023, após o anúncio de investigações judiciais sobre um esquema ligado à venda de petróleo bruto por meio de criptoativos, aposta com a qual o governo buscava evitar sanções financeiras de Washington contra a Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo: 297 bilhões de barris.