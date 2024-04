Ex-assessor de Trump é preso por desacato ao Congresso americano

Peter Navarro, ex-assessor comercial de Donald Trump na Casa Branca, foi preso nesta terça-feira (19) em Miami (Flórida) por se recusar a testemunhar perante o painel do Congresso que investigou o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, segundo comprovou um jornalista da AFP.

"Cada pessoa que me levou até aquela prisão é um maldito democrata e odeia Trump", disse Navarro aos repórteres antes de entrar na unidade prisional.

"Entrarei lá com orgulho e cumprirei minha pena", acrescentou, dizendo que tirará forças do fato de que Trump foi nomeado para as eleições presidenciais de novembro.

O economista formado em Harvard será o primeiro assessor de Trump a passar algum tempo atrás das grades por ações decorrentes do caso das últimas eleições.