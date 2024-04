EUA: Israel deveria permitir entrada de titular da UNRWA em Gaza

"Achamos que deveriam poder visitar o campo de operações da UNRWA, inclusive em Gaza, e vamos continuar trabalhando com o governo de Israel para aprovar rapidamente todos os vistos solicitados para os trabalhadores da ONU e das ONGs", disse Vedant Patel, depois que o titular da agência, Philippe Lazzarini, denunciou que Israel proibiu a sua entrada no território palestino.

Um dia depois de Lazzarini se queixar publicamente de que Israel impedia a sua entrada, os Estados Unidos, maiores aliados de Israel, defenderam a necessidade de que ele e seu pessoal visitem Gaza, onde as Nações Unidas alertam para o risco iminente de fome.

"Todos os governos regionais têm que fazer o necessário para permitir a resposta humanitária, e isso inclui permitir a livre circulação de pessoal internacional", disse Patel.

O porta-voz do Departamento de Estado não quis comentar as circunstâncias do incidente e se os Estados Unidos haviam discutido o caso especificamente com Israel.