Diretor do Pentágono promete que EUA 'não deixará que a Ucrânia fracasse'

O governo dos Estados Unidos "não deixará que a Ucrânia fracasse", prometeu nesta terça-feira (19) na Alemanha o diretor do Pentágono, Lloyd Austin, apesar do bloqueio de um pacote bilionário de ajuda no Congresso em Washington e da escassez de munições enfrentada pelas tropas de Kiev.

Washington "não deixará que a Ucrânia fracasse", afirmou o secretário da Defesa à imprensa no início de uma reunião dos países aliados da Ucrânia na base americana de Ramstein, no sul da Alemanha.

"Seguimos determinados a entregar à Ucrânia os recursos necessários para resistir à agressão do Kremlin", acrescentou Austin.