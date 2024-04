Diante de protestos contra falta de comida e luz, Cuba culpa os EUA

Centenas de cubanos foram às ruas de Santiago, uma cidade a 800 quilômetros da capital, Havana, no domingo, 17, para protestar contra os apagões de luz e a falta de comida. O governo de Cuba culpou os EUA pela situação econômica na ilha e convocou um representante da embaixada americana para consultas nesta segunda, 18.

A mídia estatal confirmou os protestos e, nas redes sociais, houve relatos de atos parecidos em várias outras províncias. Vídeos mostrando pessoas gritando "eletricidade e comida" foram rapidamente compartilhados em plataformas como X e Facebook. "Várias pessoas expressaram seu desacordo com a situação do serviço elétrico e da distribuição de alimentos", afirmou o presidente Miguel Díaz-Canel, alertando em seguida que "os inimigos da Revolução" tentam aproveitar o contexto, "com fins desestabilizadores".

Em sua mensagem, Díaz-Canel responsabilizou dissidentes cubanos radicados nos EUA pelas manifestações.