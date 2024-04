COI suspende sanção à Guatemala, que poderá hastear sua bandeira nos Jogos de Paris

"No interesse dos atletas da Guatemala, o Comitê Executivo do COI decidiu hoje [terça-feira] suspender provisoriamente a suspensão do Comitê Olímpico Nacional da Guatemala até novo aviso", disse o Diretor de Solidariedade Olímpica do COI, James Mcleod.

No sábado, em sessão extraordinária, a Assembleia Geral do Comitê Olímpico da Guatemala não reconheceu o presidente do seu comitê executivo, Jorge Rodas, eleito em 9 de outubro de 2021 em um processo que tampouco foi reconhecido pelo COI.

A suspensão da Guatemala foi decidida devido à interferência do mais alto tribunal de justiça do país, que anulou algumas disposições dos estatutos e o regulamento do Comitê Olímpico nacional. A sanção entrou em vigor no dia 15 de outubro de 2022.

Até o momento são 10 atletas guatemaltecos classificados para os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto. Uma das principais estrelas do país é o corredor de longa distância Luis Grijalva, que disputará os 5 mil metros.