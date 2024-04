Catar vê otimismo em negociações entre Hamas e Israel; Blinken prepara viagem ao Oriente Médio

As negociações diplomáticas entre Israel e Hamas, intermediadas pelo Catar e Egito, avançaram nesta terça-feira (19) em Doha, depois da visita do chefe do Mossad David Barnea. Segundo o governo do Catar, há condições para um otimismo cauteloso, depois de conversas separadas entre as delegações na noite de segunda-feira, 18. Em Washington, o secretário de Estado Anthony Blinken anunciou uma viagem para o Oriente Médio nesta semana, a sexta desde o início da guerra.

De acordo com o porta-voz da chancelaria catari, Majed A-Ansari, as negociações estão em curso e devem continuar. "Ainda não estamos perto de um acordo, ainda é cedo para falar em sucesso, mas estamos cautelosamente otimistas", disse.

Segundo o diplomata, uma incursão israelense em Rafah, onde se encontram mais de 1 milhão de refugiados palestinos, pode ser uma catástrofe para as negociações.