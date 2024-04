Casa Branca anuncia acordo para lei orçamentária

A Casa Branca e os legisladores anunciaram, nesta terça-feira (19), que chegaram a um acordo para uma lei orçamentária nos Estados Unidos, texto que deverá ser aprovado no Congresso antes do final da semana.

"Chegamos a um acordo com os líderes do Congresso", anunciou em comunicado o presidente americano, o democrata Joe Biden, mas não detalhou o valor do orçamento.

Os Estados Unidos estão presos há meses sem adotar uma lei de finanças que cubra todo o ano de 2024.