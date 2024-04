Blinken reitera compromisso dos Estados Unidos com a defensa das Filipinas

"Estas vias navegáveis são críticas para as Filipinas, para sua segurança, para sua economia, mas também são críticas para os interesses da região, dos Estados Unidos e do mundo", disse Blinken em uma entrevista coletiva ao lado de seu homólogo filipino, Enrique Manalo.

O arquipélago do sudeste asiático mantém uma longa disputa com Pequim sobre a soberania deste mar, o que provocou vários incidentes nos últimos meses entre barcos dos dois países.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, reiterou nesta terça-feira os "compromissos firmes" de Washington com a defesa das Filipinas, país que é um aliado histórico, diante de um hipotético ataque no Mar da China Meridional.

"É por isso que apoiamos as Filipinas e mantemos os nossos compromissos firmes de defesa, inclusive o tratado de defesa mútua", acrescentou o secretário de Estado, que faz a segunda visita ao país desde a posse do presidente Ferdinand Marcos em 2022.

Funcionários de alto escalão do governo americano destacaram em diversas ocasiões que um "ataque armado" contra navios, aviões, as Forças Armadas ou a Guarda Costeira das Filipinas implicaria a ativação do tratado de defesa mútua, assinado em 1951 entre os países.

Após as declarações de Blinken, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que o governo dos Estados Unidos "não tem o direito" de interferir nas questões relacionadas ao Mar da China Meridional.