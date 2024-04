Biden tenta reconquistar eleitores hispânicos em Nevada e Arizona

Graças aos abundantes fundos de campanha, a equipe do democrata de 81 anos recruta e mobiliza o máximo possível nestes dois "swing states" (estados pendulares), como são chamados aqueles que se inclinam para um lado ou para o outro durante as eleições presidenciais com base nos candidatos, e nos quais a vitória pode depender apenas de algumas dezenas de milhares de votos.

"Com o direito ao aborto em questão no Arizona e em Nevada, com novos empregos bem remunerados em energia verde e componentes eletrônicos, com o apoio dos sindicatos", Biden e a vice-presidente, Kamala Harris, estão em uma boa posição para continuar conquistando eleitores no sudoeste de país, disse a gerente de campanha Julie Rodríguez em um comunicado.