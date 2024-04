Barcelona anuncia jogos contra City, Real e Milan na pré-temporada

O Barcelona anunciou, nesta terça-feira (19), que fará amistosos de pré-temporada contra Manchester City, Real Madrid e Milan entre julho e agosto nos Estados Unidos.

O jogo contra o City será no dia 30 de julho, contra o Real em 3 de agosto e contra o Milan em 6 de agosto, explicou o clube catalão em comunicado.

A primeira partida será no Camping World Stadium de Orlando, a segunda no Metlife Stadium de Nova Jersey e o terceiro no M&T Bank Stadium de Baltimore.